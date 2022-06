Filha de Juliano Cazarré nasce com anomalia de ebstein

Os dois ainda permanecem no hospital com a nova herdeira, até que ela receba alta para ir para casa.

Nasceu nesta quarta-feira (22) a pequena Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré com Letícia Cazarré. O ator de "Pantanal" revelou que a filha foi diagnosticada com anomalia de ebstein, uma doença congênita rara no coração.

