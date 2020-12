Filha de Belo é solta um mês após ser presa suspeita de golpe

Isadora Alkimin Vieira, 21, filha do cantor Belo, deixou a cadeia na última segunda-feira (7), um mês após ser presa com 11 mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a estudante de odontologia saiu do Instituto Penal Santo Expedido após decisão do Tribunal de Justiça.

Em depoimento no mês passado, Isadora disse que não sabia que trabalhava para golpistas, mas admitiu que tinha conhecimento de que a sua função de coletar dados era ilegal. Ela também contou que aceitou a função porque estava com muitas dívidas.