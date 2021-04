Fernanda Lima diz que Rodrigo Hilbert não construiu capela sozinho

Rodrigo Hilbert é meme por ser um homem cheio das habilidades, mas Fernanda Lima explicou uma situação que foi mal-interpretada pelos admiradores do casal após uma declaração ao Fantástico de que o marido havia construído a capela onde eles se casaram.

“É preciso dizer que, no Fantástico, quando eu falei que o Rodrigo construiu a capela e me pediu em casamento, eu não falei que ele fez com as próprias mãos. Eu falei que ele construiu, mas, na verdade, como quando a gente constrói uma casa, a gente chama outras pessoas”, disse ela.

A tal capela foi erguida no sítio da família em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, alguns anos atrás.

“Eu não falei que ele construiu com as próprias mãos cada tijolo, pintou e tal. Não foi isso que eu disse, vocês que entenderam assim. Tem uma coisa importante de falar também que é: a gente nunca está sozinho. Estou falando por ele, de repente ele vai ouvir e nem vai gostar do que eu estou falando. Mas é importante lembrar que tem outras pessoas, parceiros, amigos que podem colaborar para esses projetos", disse ela, bem humorada.

"É preciso ressaltar que o Rodrigo realmente é um cara muito prendado, que vem de uma origem bastante humilde, como grande parte dos brasileiros. Pode até ser uma boa matéria: se vocês forem pesquisar, tem muitos 'Rodrigo Hilberts' aí no Brasil afora", continuou.

"Porque as pessoas constroem, sim, suas próprias casas, seus próprios banheiros, suas próprias capelas. A vida não é fácil, e as pessoas mais humildes tem que saber fazer isso. Então o Rodrigo vem de um lugar em que ele tinha que saber fazer isso", refletiu.