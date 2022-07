Fernanda Gentil vira 'abacaxi' e Globo não sabe o que fazer com apresentadora

Fernanda Gentil estava bem no esporte, mas no Entretenimento acabou não tendo muito êxito e agora a TV Globo não sabe mais o que fazer com a apresentadora.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, os programas apresentados por Gentil vem tendo derrotas sucessivas no Ibope e agora ela não tem mais lugar para chamar de seu após uma dança das cadeiras.

A sua participação mais recente na TV foi interpretando ela mesma na novela "Cara e Coragem". Uma participação rápida, diga-se de passagem.

Fora do ar desde desembro com o fim do "Zig Zag Arena, Fernanda estaria questionando diretores e a Globo sobre possíveis trabalhos e os diretores, por sua vez, não sentem total confiança.

Fernanda teria virado uma espécie de "abacaxi" na emissora, sem gerar bons resultados, e por isso vem sendo cogitada para voltar aos programas esportivos, especialmente no ano de Copa do Mundo.

Mas a própria apresentadora já deu uma entrevista em junho afirmando que não voltaria para o Esporte.