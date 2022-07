Cantor gospel Bruno Camurati tem shows cancelados após se assumir gay

O cantor gospel Bruno Camurati, de 41 anos, vem tendo shows e apresentações canceladas depois de assumir publicamente que é gay. O artista se apresentaria no festival de música cristã Hallelyua, no dia 23 de julho em Fortaleza, mas o show foi cancelado pela organização do evento.

O artista questionou a situação nas redes sociais : "Tá, mas é engraçado como eu servia pra tudo há 2 semanas atrás, e logo em seguida, num estalar de dedo de Thanos, não presto mais pra cantar, palestrar, pregar… As mesmas músicas, a mesma pessoa, o mesmo show. Dois já foram cancelados essa semana", afirmou.

Bruno cantava no Halleluya há 10 anos, e não foi informado sobre o motivo de, logo após assumir sua homossexualidade, ter tido o show cancelado: "Eu entendo porque o show foi cancelado. Já esperava por isso. Não só esse show, mas outros eventos e palestras também foram cancelados. Eu entendo a revolta do povo. Eu queria pedir que todo mundo só se respeitasse e se amasse, que é o foco da nossa fé.", disse ele em um post no Instagram.