Fernanda Gentil confessa que não sabia fazer sexo com mulheres: 'pesquisei'

“Sou uma pessoa que gosta de aprender. Me ensina que eu sou esforçada. Com certeza [teve] muita prática, bastante, então sai de lá, cara, sapatona a vida inteira, entendeu? Sai Expert e foi incrível, demais, e não teve volta. Desde a primeira vez nunca mais separamos, nos afastamos", concluiu. Fernanda e Priscila estão juntas desde setembro de 2016.

“Nunca na vida tinha (relacionado com mulher) inclusive não sabia nem como fazia (sexo) … Como que faz? Como que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas, fiz o dever de casa, e aí fui lá…”

Sincerona, Fernanda Gentil detalhou como foi o inicio de seu relacionamento com a esposa Priscila Montandon. A apresentadora nunca havia se relacionando com uma mulher e chegou a pesquisar no YouTube sobre o sexo lésbico.

