Felipe Neto testa positivo para covid-19

“Infelizmente estou com Covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares”, disse ele que mora no Rio de Janeiro, onde está tendo um aumento no número de infectados pela variante Delta, com maior transmissibilidade.

O influencer contou que durante as testagens de rotina, hoje foi surpreendido com o resultado positivo. Enquanto a namorada, Bruna, testou negativo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.