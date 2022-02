Felipe Neto faz a fila andar após fim de namoro; veja quem é

Felipe Neto, 34 anos, que em dezembro colocou um ponto final no relacionamento de 5 anos com Bruna Gomes, 26, com quem morava junto, já fez a fila andar.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o youtuber está namorando Caroline Neves, uma modelo, fotógrafa e ex-bailarina profissional de São Paulo. Ela teria atuado como bailarina até descobrir uma rara doença no coração. Em 2021, ela chegou a fazer fotos como modelo para uma marca de Felipe Neto. Caroline, que já era fã de Felipe Neto antes de conhecê-lo pessoalmente, também trabalha como fotógrafa profissional para uma empresa especializada em fotografia de casamentos.

A jovem teria ido à casa de Felipe recentemente e passado o dia por lá, curtindo a piscina. Segundo fontes, Caroline e Felipe interagiram publicamente em uma transmissão em seu canal, via chat pago. “Hello, baby, tudo bem? Só me responde uma coisa aqui para o meu TCC: para qual setor posso enviar meu currículo para ocupar a vaga no seu próprio Valentine’s Day? (dia dos namorados)”, escreveu ela, ao passo que Felipe respondeu que ficou com vergonha e com calor. Ele mesmo compartilhou o momento em seu Instagram.

Na época do término de Felipe com Bruna, a influenciadora afirmou que ele colocou um ponto final através de mensagem de texto e ligação.