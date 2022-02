Anitta e Simaria posam juntas em premiação nos EUA após treta

Parece que Anitta e Simaria selaram as pazes. Anos após uma treta pública, as duas posaram juntas nos bastidores do Prêmio Lo Nuestro, em Miami (EUA).

O clique foi registrado pelo empresário Rodrigo Branco, amigo de vários famosos. “Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor”, escreveu ele na legenda de uma foto publicada nos stories em que as duas aparecem abraçadas.

Ao que parece 2022 é o ano do perdão para a cantora. Isso porque recentemente, Anitta apareceu abraçada com Bruna Marquezine com quem também já teve desavenças públicas em 2019.