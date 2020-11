Felipe Neto diz que perdeu R$ 17 mil com queda do Youtube e vira piada

Felipe Neto reclamou no Twitter que perdeu cerca de R$ 17 mil com a queda de mais de duas horas do Youtube, na noite desta quarta-feira (11). A publicação do youtuber porém virou chacota entre os internautas.

"Calculando os danos... A queda do Youtube por 2 horas, durante horário nobre, fez meu canal deixar de fazer 1.6 milhão de visualizações durante o período. Tive em torno de 3.3 mil dólares de prejuízo, o que dá aproximadamente 17.7 mil reais. Bizarro", afirmou ele.

Felipe Neto mostrou até um gráfico para atestar a veracidade da sua informação. Nos comentários os internautas ironizaram a reclamação do youtuber. "O Felipe Neto perdeu 17 mil em duas horas de queda do youtube, eu não faço isso nem trabalhando os 365 dias do ano", comentou um seguidor.

"Tô calculando mentalmente aqui a quantidade de plantões e exposição a pacientes com COVID eu tenho que passar pra ganhar esse dinheiro que você deixou de receber em 2h. Força guerreiro!", ironizou outro.

Com a repercussão, ele se explicou em um novo tweet. "Eu não faço 17 mil reais a cada duas horas, não calculem precipitadamente. O horário nobre é entre 10h e 22h. Oh seja, o grande volume de views fica em apenas 12h. O ganho é variável. Está altíssimo nesse momento porque estamos perto da Black Friday. Por isso o prejuízo de 17.7k", escreveu.