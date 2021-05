Felipe Neto detona internautas que criticaram Enzo Celulari: ‘babacas'

Alguns concordaram com o youtuber. Outros seguiram argumentando que Enzo Celulari, tendo acesso a toda informação possível, poderia procurar saber mais sobre a realidade do Brasil.

Mas blz, eu q to errado, continuem aí sendo um bando de babaca com qlq um q cometa um mínimo deslize da narrativa, vão longe assim. Batam em gente q tá caindo pro nosso lado, ao invés de receber e mostrar a real. Deu super certo até agora.

A necessidade de ganhar likes em cima do tweet "constrangedor" do "rico" é mto maior q a vontade de explicar a real sem ser babaca. Dps vcs ficam putos qnd td mundo repete q a esquerda não sabe se comunicar. É sempre pedra na mão, enquanto os reaças tão lá de braços abertos.

O filho de Edson Celulari e Claudia Raia entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e foi chamado de “alienado” após escrever: “Consumo de carne no Brasil cai pra menor nível em 25 anos: é o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?”.

Felipe Neto saiu em defesa de Enzo Celulari após o rapaz ser criticado por internautas por ter questionado a queda no consumo de carne no Brasil, acreditando que o povo deixou de consumi-la por consciência vegetariana, e não pela alta exorbitante do alimento.

