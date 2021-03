Felipe Neto depõe hoje após chamar Bolsonaro de genocida

1) Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por "corrupção de menores". Sim, é isso mesmo. pic.twitter.com/nhMugYfc8c

Nas redes sociais, o youtuber comentou sobre a denúncia e classificou como "clara tentativa de silenciamento" por intimidação. "Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por 'corrupção de menores'", escreveu.

O youtuber Felipe Neto deve depor nesta quinta-feira (18) na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro após chamar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de genocida, ao se referir à conduta do presidente no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. A denúncia foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro.

