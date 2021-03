Angelina Jolie pode exibir provas de violência doméstica contra Brad Pitt

A briga judicial pela custódia dos filhos e a divisão do patrimônio multimilionário do ex-casal já está perto dos cinco anos.

A maior polêmica do divórcio entre os dois, até então, havia sido que o ator estava sob investigação por agredir o filho Maddox em um voo de jatinho particular. Pitt acabou sendo inocentado de qualquer delito.

O divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt pode surpreender mais uma vez, com uma polêmica gigantesca. Segundo o site The Blast,, a atriz estaria disposta a apresentar provas de que sofreu violência doméstica do então marido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.