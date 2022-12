Faustão gera metade da receita da Band e seguirá na grade em 2023, diz emissora

A audiência de Faustão desabou desde a estreia, em janeiro, o que sugere uma fadiga com a frequência diária do programa de variedades, que também sofreu baixas nos bastidores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Band divulgou um comunicado à imprensa para afirmar que o programa comandado por Faustão é um sucesso comercial e continuará na grade da emissora em 2023, ainda que não diga com que periodicidade nem quais serão as prometidas mudanças em quadros e atrações.

