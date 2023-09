Faustão bate martelo sobre aposentadoria após transplante

"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais. Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto", disse Faustão em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

