A apresentadora Fátima Bernardes comemorou na tarde desta terça-feira (2), nas redes sociais, 4 anos de namoro com o deputado federal Túlio Gadêlha.

Fátima publicou várias fotos com Túlio e escreveu na legenda: "Gosto de pensar na gente assim: aproveitando o momento e sempre olhando pra frente. Encarando o futuro, o inesperado. Juntos. Estamos fazendo isso há exatos 4 anos. Ainda hoje me emociono com as fotos do nosso primeiro encontro. Leveza, alegria, cumplicidade. Já estava tudo lá e continua assim. Que venha o amanhã com muitos motivos pra sorrir e muitos momentos pra guardar no coração. Te amo."

Já Túlio, além de se declarar à amada, também postou um vídeo em seus stories, de momentos entre os dois, com direito à musica "Se mordendo de raiva", de Aviões do Forró. Seria uma indireta para os haters?

Fátima Bernardes ganha declaração de Túlio Gadêlha em aniversário de 4 anos de namoro pic.twitter.com/icHTy7dxdi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 2, 2021

Em postagem no instagram, o deputado escreveu: "Quatro anos. Quatro anos longe, quatro anos perto, quatro anos voando, caminhando, deitado, olhando nos olhos, sorrindo, cabisbaixo, chorando, sentindo saudade, reencontrando, cozinhando, comendo, andando, correndo, pensando no futuro, fazendo planos, plantando, contemplando, deitados, pé com pé, espichados, abraçados, ininhados, assistindo, lendo, atrapalhando a leitura do outro, fazendo cosquinha no pé, falando no ouvido, sentindo a respiração, dormindo abraçados, acordando de costas, acordando com carinho nas costas, fazendo mais carinho, fazendo massagem, fazendo um cafezinho. Quatro anos sentindo saudade. Quatro anos matando a saudade. Quatro anos juntos.".