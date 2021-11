Embate sobre tutela adia planos de Britney Spears de se casar e ter filhos

As informações são do TMZ. A juíza responsável pelo caso, Brenda Penny, poderá solicitar uma reavaliação da saúde mental da estrela, que já tem 13 anos de avaliações arquivadas na Justiça.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, de 39 anos, teve que adiar seus planos de se casar com Sam Asghari, comprar uma casa e ter filhos. Apesar do fim da tutela de seu pai, Jamie Spears, ter sido decretada, o tribunal deve pedir novos exames psiquiátricos para a cantora e assim, a questão ser encerrada.

