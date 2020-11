Fãs imploram para Boninho convidar Raissa para o BBB21

Raissa Barbosa foi eliminada de A Fazenda e encerrou a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, mas se depender dos fãs da ex-vice miss bumbum pode ter grandes chances de entrar em um novo reality, desta vez na Globo.

A escolha dos famosos que vão integrar o BBB21 ainda estão em andamento. Pensando nisso, os fãs 'lotaram' as redes sociais e chegaram a subir tag com o nome de Boninho, diretor do programa, implorando que Raissa seja convidada para a 'casa mais vigiada do Brasil'.

"O tanto de comentário pedindo a Raissa no BBB21 Como nós somos iludidos mesmo. Mas a esperança é a última que morre. Então Boninho, aproveita que a Raissa tá em destaque e coloque ela lá!", comentou um internauta. O diretor de TV então respondeu. "Eu respeito a torcida de vocês", escreveu com um ar de mistério.

Número de participantes pode diminuir

Recentemente, Boninho disse estar cogitando diminuir o número de participantes para o BBB. Ele também negou que Luana Piovani e Andressa Urach teriam sido convidadas para o confinamento.

Se esse quarteto não estiver no #BBB21 eu nem assisto boninho já tô avisando pic.twitter.com/lftvlTJizY — Amon (@ovorir) November 27, 2020