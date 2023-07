Fãs de Ludmilla batem recorde de doação de sangue em troca de ingresso para Numanice

A cantora Ludmilla quebrou um recorde fora dos palcos nesta quarta-feira (5). A pagodeira realizou uma campanha de doação de sangue, que resultou no recorde de doações já registradas no Hemorio, instituição do SUS (Sistema Único de Saúde) que realiza coletas.

No perfil do Twitter, Ludmilla celebrou a conquista. "Rio de Janeiro, o que foi isso? Paramos tudo no @HEMORIO hoje e tivemos a maior doação da história deles desde a abertura, em 1944. Tô muito feliz de poder usar a minha voz pra causas como essa. Continuem doando. Vamos salvar muitas vidas! Vamos juntos fazer o maior Numanice de todos os tempos!".

A campanha promovida pela cantora distribuía ingressos de show para as pessoas que chegavam nas unidades para doar sangue.

No Twitter, o perfil da instituição também celebrou a adesão do público e avisou que novas unidades entraram na campanha para coletar sangue.

"A campanha bombou tanto que tive que chamar outros hemocentros pra fazer parte! Vai no meu insta e vem ver onde você pode doar amanhã e sexta pra participar do Numanice Tá No Sangue!", informou.