Análise da reforma tributária após mudanças, Lula defende ministra da Saúde e outras notícias do dia

Filho de Elis relata emoção com anúncio da VW e diz não ser possível restringir empresas por apoio a ditaduras. João Marcello Bôscoli diz que ficou muito feliz com o resultado da campanha que une sua mãe e irmã cantando 'Como Nossos Pais'.

Claudia Raia se desculpa após fala no Mais Você: 'Aprendendo todos os dias'. Atriz usou expressão 'bando de retardados' para se referir às descobertas com filho.

Bolsonaro pode ter direitos políticos cassados e ficar sem salário do PL por uso da máquina. Reunião com embaixadores pode gerar condenação também por improbidade administrativa.

Lula responde a pressão do centrão e diz que Nísia fica até quando ele quiser. Ministério é alvo de cobiça do centrão; declaração foi dada em evento da saúde.

Ministra do Turismo deve entregar carta de demissão a Lula nesta quinta. Waguinho diz que encontro com presidente está marcado; Celso Sabino deve assumir pasta na próxima semana.

