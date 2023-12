Farofa da Gkay: Influenciadora Fernanda Sena choca internautas com magreza; vídeo

A influenciadora Fernanda Sena chocou internautas ao aparecer no último dia de festa da Farofa da Gkay de 2023, na noite da quinta-feira (7).

Fernanda, que tem 30 anos, é filha da decoradora Gil Santos, que ficou responsável pela decoração da Farofa da Gkay. A influencer é baiana, mas mora em Fortaleza, no Ceará, e tem mais de 520 mil seguidores no Instagram.

A influencer já foi alvo de comentários sobre a magreza excessiva diversas vezes, e já chegoua rebater as críticas nos Stories do Instagram em outras ocasiões e garantiu que está tudo bem, bem alimentada e com os 'exames em dia'. Ela disse, ainda, que não se conecta com esse tipo de 'energia de comentários pesados'.

No Instagram, Fernanda mostra seu estilo e vida, com viagens e dicas motivacionais, além de costumar compartilhar sua rotina alimentar, com comidas fitness.