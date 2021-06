Famosos lamentam 500 mil mortos por Covid e pedem ‘fora Bolsonaro’

Acabamos de chegar a 500 mil pessoas mortas pela covid19 no Brasil. É culpa do governo é do governante que chamou essa pandemia de “gripezinha”, incentivou não utilização de máscaras, foi contra isolamento e ignorou VACINAS! #19JunhoPovoNasRuas #19JForaBolsonaro #USEMMASCARA pic.twitter.com/D2BWyzagMB

Neste sábado, protestos contra o presidente e exigindo agilidade na vacinação se espalham pelo Brasil. Enquanto alguns, ficaram somente nas redes sociais, outros foram às ruas, como no caso do símbolo da resistência à Ditadura Militar, Chico Buarque, que hoje completa 77 anos, e compareceu à manifestação contra Bolsonaro no dia do aniversário.

Artistas usaram as redes sociais neste sábado (19) para lamentar a trágica marca de mais de 500 mil vidas perdidas para a covid-19 no Brasil. A maioria pediu a saída de Jair Bolsonaro da presidência.

