Família real permanece unida após documentário de Harry e Meghan, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família real britânica permanece unida em meio ao documentário bombástico do príncipe Harry, 38, e de Meghan Markle, 41. O fotógrafo real de longa data, Arthur Edwards, 82, disse ao Page Six que o duque de Sussex pode dizer o que quiser, mas não vai mudar nada para a família.

Edwards, que tira fotos da realeza desde 1977, compareceu recentemente ao concerto de Natal na Abadia de Westminster, onde o rei Charles, a rainha consorte Camilla, príncipe William, Kate Middleton, e os filhos George e Charlotte, caminharam juntos pelo corredor. Ele disse que ver todos caminhando juntos é uma mensagem de que a família está unida.

Edwards lamentou a decisão dos duques de Sussex de deixarem o cargo de membro sênior da realeza. Ele falou que foi acolhido por Meghan e pensou que ela iria decolar porque cobriu os primeiros 18 meses dela na realeza e foi sensacional.

O fotógrafo disse também que adorou trabalhar com Harry. Segundo Edwards, o príncipe era amado pelo povo britânico e conseguiu muito ao cumprir duas missões no Afeganistão. Mas seu relacionamento amigável com os fotógrafos de levá-los para beber parou abruptamente quando ele se casou com Markle.

Ele revelou que a duquesa não quis conhecer os fotógrafos e agora suspeita que ela tinha uma agenda e esse sempre foi o plano. "E então Meghan apareceu e de repente foi, parou. Ela não queria nos conhecer. Pedimos três vezes. Ela não queria saber."

Ele destacou que amou trabalhar com Harry e sente muita falta dele, mas está desapontado com o documentário "Harry & Meghan" (Netflix) e com o próximo livro de memórias de Harry, "Spare", previsto para ser lançado em janeiro. "Isso provavelmente terá algumas histórias não muito legais sobre a família real", disse o fotógrafo.

Para Edwards, o príncipe deveria manter as brigas em família e não ficar divulgando. "Se você tem uma discussão, você a mantém em família e resolve. Não deve colocar no palco mundial em seu filme, apenas por dinheiro, acho que é errado."