Anitta, Viih Tube, Débora Secco e mais, veja como foi o Natal dos famosos

Quem também compartilhou o momento em família foi a atriz Débora Secco que roubou a cena com um look pra lá de provocante.

Zé Felipe e Virgínia também posaram com as filhas na árvore de Natal da família.

Viih Tube e Eliézer também passaram a data juntinhos e compartilharam um post fofo com a filha que está a caminho e com os pets do casal.

O Natal dos famosos é sempre uma atração à parte e dessa vez não foi diferente. Eles fizeram a alegria dos fãs ao compartilharem os registros em família com direito a decoração luxuosa e looks dos mais básicos aos mais ousados.

