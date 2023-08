Família poupa mãe de MC Marcinho após cantor ser retirado da lista de transplante de coração

Com a piora do quadro ao ser acometido pela infecção, ele foi retirado da lista de transplante, por não ser possível realizar a cirurgia nessas condições.

Dona Fátima chegou a passar mal e ser internada com pressão alta ao ver o filho internado no fim de junho. Ela recebeu alta no mesmo dia.

A família de MC Marcinho vem tentando poupar a mãe do cantor, Fátima, após ele ter sido acometido por uma infecção generalizada que fez com que ele saísse da lista de transplante de coração.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.