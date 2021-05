Fábio Assunção mostra rostinho da filha recém-nascida

O ator também mostrou o momento em que brincava com a filha Ella Felipe, descendo pela grama com pedaços de papelão.

Em uma das imagens, a bebê que é fruto do casamento do ator com Ana Verena, aparece no colo da irmã, Ella Felipe, de 9 anos. "Uns pedaços desse sábado, 24° dia de Alana Ayó. Um pouco da gente", escreveu Fábio no Instagram.

Fábio Assunção mostrou alguns registros do final de semana em família, com destaque para a filha recém-nascida, Alana Ayó.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.