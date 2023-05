Fábio Assunção faz nova faculdade e é elogiado por humildade com colegas

A página já postou várias fotos do ator enquanto ele interagia com outros alunos.

No ar em "Todas as Flores", Fábio Assunção tirou um tempo entre as gravações para começar um novo curso na faculdade e vem sendo elogiado por onde passa no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.