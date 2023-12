Fábio Assunção anuncia saída da Globo após 33 anos

Novos rumos! Fabio Assunção está de saída da Globo após 33 anos. Em um comunicado publicado em suas redes, nesta sexta-feira (22), o ator explicou que vai trabalhar com a emissora em "novos formatos". "Estou agora, daqui a dez dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu… pic.twitter.com/RVMTyhpB18 — Hugo Gloss (@HugoGloss) December 22, 2023

Nesta sexta-feira (22), Fábio Assunção anunciou sua saída da TV Globo após 33 anos na casa.

O ator de 52 anos publicou no Instagram um vídeo emocionado em que distribui agradecimentos e afirma que seguirá trabalhando na empresa, mas agora em outros formatos.

"Vocês fazem parte dessa jornada. Seguiremos juntos. Hoje é solstício de verão no Brasil. O dia mais longo do ano e o início do verão. Isso marca o início de uma nova estação. Deixo aqui meu enorme agradecimento à TV Globo por esses 33 anos. Que venham os próximos 33!!!", escreveu Fábio.

"Estou daqui a 10 dias fechando um ciclo de 33 anos com a TV Globo. Depois a gente passa a trabalhar em um novo formato", explicou.

"É uma história que não dá pra resumir num post, não tem como, mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, [pessoas] geniais que já se foram. [Pessoas] que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado e com essa novas figuras e com a nova geração e novos talentos que chegam", acrescentou ele.

"Que venha um 2024 muito próspero para vocês, para mim, e que a gente siga trabalhando muito. É muito especial esse post pra mim. Meu agradecimento. Um beijo", finalizou o ator.