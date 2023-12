Estilista brasileira mostra foto de Beyoncé desembarcando em Salvador

A foto do momento do desembarque de Beyoncé em Salvador foi divulgada hoje (22) pela estilista brasileira que assinou o look da viagem, Patricia Bonaldi, dona da grife PatBo.

Beyoncé chegou de surpresa em Salvador e no início a sua chegada ao país não parecia passar de um boato. Para a alegria (e o surto) dos fãs, a presença da diva foi confirmada.

Ela se apresentou no evento de estreia do seu filme: "Renaissance: A film by Beyoncé".