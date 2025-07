Fabiano, da dupla com César Menotti, capota carro em Juiz de Fora

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um tenente da Polícia Militar de folga estava trafegando na via e teria quase parado à frente do carro do músico. Fabiano ainda tentou desviar, mas bateu lateralmente contra o automóvel e capotou.

O sertanejo Fabiano, da dupla com Césa Menotti, sofreu um acidente de carro, neste domingo (13), na BR-040, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele estava a caminho do Rio de Janeiro onde faria um show.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.