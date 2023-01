Exército suspende nomeação de ex-assessor de Bolsonaro, indicados ao Oscar e outras notícias do dia

Regiane Alves brinca sobre semelhança com aluna da USP acusada de golpe: 'Não tenho nada a ver'. Internautas lembraram do papel da atriz em 'Mulheres Apaixonadas'.

Banda Panic! At the Disco chega ao fim após quase 20 anos, anuncia Brendon Urie. Grupo, que marcou o cenário emo dos anos 2000, vai encerrar as atividades depois de uma última turnê que passa pela Europa.

Dentista é indiciado após paciente perder parte do nariz em Goiás. Igor Leonardo Soares Nascimento diz que procedimento foi realizado com sucesso e que deu assistência à vítima.

Oscar 2023: saiba como assistir aos filmes indicados. Entre os nomeados a melhor filme, há títulos no cinema, no streaming e inéditos.

Mais de 1.000 yanomamis foram resgatados para não morrer, diz chefe de Saúde Indígena. Ricardo Weibe Tapeba afirmou que garimpo invadiu as aldeias e que comunidades estão à mercê do crime organizado.

Presidente da Casa aumenta valor complementar do benefício, que no total passará a mais de R$ 8.000

Fotos da Folha indicam possível pichadora do 'perdeu, mané' na estátua da Justiça do STF. Mulher aparece em imagens como se estivesse escrevendo a frase; depois, ela exibe mãos e dedos sujos de tinta.

