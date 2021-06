Ex-vocalista do Skid Row, Johnny Solinger, morre aos 55 anos

Solinger fazia um tratamento de insuficiência hepática, e havia contado a aos fãs que estava internado, pouco mais de um mês atrás: "É com o coração pesado que devo deixar todos saberem o que está acontecendo comigo e minha saúde. Estou hospitalizado há mais de um mês. Fui diagnosticado com insuficiência hepática. E o prognóstico não é tão bom. Como acontece com a maioria dos músicos, não tenho seguro saúde e é muito difícil conseguir atendimento adequado sem ele", disse na época.

