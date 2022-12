Ex-VJ da MTV é sondado para o BBB 23; saiba mais

Publicitário de formação, Spartakus é natural da Bahia. Fã de pop, ele começou a carreira no mundo da internet no YouTube, fazendo uma paródia da música Telephone, de Lady Gaga e Beyoncé. Ele apresentou o MTV Hits e neste ano também ficou responsável pelo tapete rosa do MTV Miaw.

Segundo o colunista, o apresentador se desligou repentinamente da MTV Brasil sem dar muitas satisfações. Ele se lançou no mercado musical recentemente e contratou uma nova equipe de web designers e redatores para um portal oficial próprio. Outro indício é que ele teria organizado uma festa de "despedida" para os amigos mais íntimos, com o nome de "Farewell Spartakus" (Até logo Spartakus, em tradução).

Leo Dias, do Metrópoles, revelou mais um dos nomes sondados para o Big Brother Brasil 2023. Se trata do youtuber, cantor e apresentador Spartakus Santiago.

