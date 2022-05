Ex-padrasto de Neymar comenta novo namoro de Nadine Gonçalves

Ainda há rumores de que o bonitão vem fazendo ‘de tudo’ para reconquistar a mãe de Neymar. Recentemente, ele comentou “Linda!” em uma foto publicada por ela no Instagram, mas segundo o jornal Extra, isso seria apenas um aperitivo do que ele vem fazendo: . “Ele quer mostrar que mudou, que amadureceu de uns tempos para cá. Tiago acredita que tem chances porque diz que ela ainda gosta dele”, afirmou uma fonte.

Ao responder seguidores sobre um boato de que estaria com raiva por conta do novo relacionamento, ele desmentiu: "Jamais! Tá maluco... Eu quero que ela seja muito feliz e espero que ela tenha conseguido uma pessoa que mereça ela, né. Que seja muito feliz e Deus abençoe", disse o modelo.

