Ex-namorada do cantor ‘O Kannalha’ diz que foi trocada por Pabllo Vittar

“Depois ainda me culpou de dar fama de gay a ele, não tenho nada contra, mas eu sabia já, ele ainda queria que eu aceitasse isso. Era maior falta de respeito eles dois, ele namorando comigo ainda ajude (…) Vai ser boa pra homem! Ele ainda teve a cara de pau de me dizer que precisava de Pabllo pra ajudar ele a crescer nacionalmente, que Pabllo tinha que achar que ele estava apaixonado por ela pra ajudar ele a crescer na carreira dele e que eu não somava em nada na vida dele por que eu não era famosa“, escreveu ela em um dos trechos da revelação.

No desabafo, a mulher identificada como Quele Souza disse que o cantor queria que Paulo acreditasse que ele gostava dela para ajuda-lo em sua carreira musical. O caso foi divulgado no perfil ‘Olá Juca’.

A ex-namorada do pagodeiro Danrlei, mais conhecido como ‘O Kannalha’, fez um desabafo e contou que foi trocada por Paulo Vittar. A jovem expôs detalhes do que aconteceu entre o ex-casal.

