Ex-loira do 'É o Tchan' prestou concurso da PRF para assumir no Amazonas

A ex-dançarina do 'É o Tchan', Silmara Miranda, passou no concurso público da Polícia Rodoviária Federal em 2020 com lotação inicial no Amazonas, mas foi nomeada para um posto de chefia da PRF em Brasília. Ela é formada em jornalismo e integra a equipe de comunicação com menos de um ano na corporação.

A nomeação de Silmara ao cargo de confiança em pouco menos de um ano causou polêmica. A função deveria ser ocupada para membros com mais tempo na PRF, segundo a Folha de São Paulo.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que Silmara "foi aprovada com lotação inicial no Amazonas, entretanto, através de um recrutamento interno, ela e demais colegas com o mesmo tempo no órgão, foram trabalhar em Brasília".