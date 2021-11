Ana Paula Renault deve ser demitida do SBT após barraco nos bastidores

A ex-BBB ainda possui uma série de atritos com o departamento comercial, equipe de maquiagem e figurino. Ao Notícias da TV, Ana Paula desmentiu sobre as brigas e afirmou que o clima nos bastidores é excelente.

Ainda segundo a publicação, o problema ocorreu em uma gravação que colocaria integrantes do Fofocalizando contra a equipe do Vem Pra Cá em uma atração de domingo. No mesmo dia, a jornalista alegou que estava passando mal e não poderia participar do programa de fofocas.

Ana Paula Renault foi demitida do SBT após provocar uma série de confusões nos bastidores, de acordo com o site Notícias da TV. Ela deve deixar a emissora ainda hoje (5).

