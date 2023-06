Ex-estrela teen, Amanda Bynes é detida pela polícia em Los Angeles

No ínicio do ano, Amanda Bynes foi internada em um hospital psiquiatra depois de ser encontrada vagando pelas ruas de Los Angeles, segundo divulgou o site americano. Essa não foi a primeira internação da ex-estrela teen. Em 2014, a atriz foi internada também em uma clínica psiquiátrica.

