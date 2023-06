Apresentadora Didi Wagner anuncia fim do casamento com Fred após 24 anos

"A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred. Nossa prioridade máxima são nossas três filhas, que sempre receberão todo o nosso amor e suporte. Conto com a empatia de todos neste momento", escreveu ela nas redes sociais.

A apresentadora do Multishow, Didi Wagner, anunciou o fim de seu casamento com Fred. Os dois estavam juntos há 24 anos e tem três filhas.

