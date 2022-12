Ex de Militão se pronuncia e Karoline Lima conta tudo sobre os bastidores de traição

Tiffany Alvares contou seu lado da história após Karoline Lima afirmar que a jovem e Éder Militão ficaram enquanto a influencer estava grávida de Cecília e ainda namorava o jogador.

A jovem explicou que Karoline a procurou e como mãe e mulher ‘tomou as dores’ da loira e ajudou, mas também quis saber a versão de Militão sobre o embate do casal.

“Quis também escutar ele que sempre se calou e não tem nada de errado nisso, quis ressignificar algo que em mim doía e a gente se resolveu. Eu, ao contrário de todo mundo, ouvi ele. Temos uma história muito longa e antiga, conheci ele muito antes de tudo isso que hoje ele vive”, relatou ao enviar uma mensagem ao perfil de fofoca ‘Gossip do Dia’.

Tiffany afirmou que a influencer e o jogador não estavam na época em que se encontraram para conversar. “Ela sempre agindo por impulso e magoando pessoas com as palavras, mas como disse a bomba sempre vai cair para o lado mais fraco”, continuou.

“Ele não é nada disso que todo mundo fala, tô em paz, seguindo minha vida, o menino tem esse direito também poxa, vai ficar eternamente preso nisso? Deixa o menino se concentrar no trabalho dele, a gente merece, ela também, fim”, disse em um dos trechos da mensagem.

Os bastidores da traição

A mãe de Cecília rebateu a resposta de Tiffany e ainda expôs mais sobre a traição do jogador do Real Madrid com a ex, com quem namorou em 2019.

"Sejam felizes amor. Já estou seguindo minha vida. Só que faltou contar que eu te procurei depois de ter pego mensagens e ligações de vocês dois enquanto estávamos em Ibiza, completando um ano juntos. Procurei entender primeiro o seu lado (porque gostaria de entender o lado da mulher, sempre), para depois entender o dele, e foi aí que a gata disse que ele tinha procurado ela para falar de mim (e eu jumenta acreditei). O problema é que depois disso, acreditei em você, se fez de amiga, ficava colocando fogo, me incentivando a brigar, me deixando louca, contando que ele era um lixo e falando até mesmo em doença. Tudo isso acontecendo comigo grávida”, relatou a influencer ao ‘Gossip do Dia’.

“Dizer que quando vocês se encontraram, nós não estávamos mais juntos, é se fazer de doida e acreditar na própria mentira. Eu estava há alguns dias de ter a minha filha, o gato depois que foi para Miami, em vez de ter voltando para casa foi para o Brasil, e daí aproveitou a viagem, né? Já estava lá mesmo (risos). Eu soube de tudo, gata. Aí eu acordei e descobri a cobra que você era e todo o mal que estava me causando. Não estávamos juntos? Ai, ai... tem gente que ainda me surpreende. Só não vem com mentiras, porque venho com prints”, finalizou.