Ex de Marília Mendonça, Yugnir pede Mirela Janis em casamento após ser perdoado

Ex-participantes do Power Couple, Mirela Janis e Yugnir Ângelo estão noivos mais uma vez. O empresário pediu a dançarina em casamento nesta quinta-feira (23), com uma declaração surpresa.

Ele começou agradecendo a ruiva pelo "voto de confiança" que ela deu ao perdoá-lo, mesmo recebendo muitas críticas na internet. Em seguida, surpreendeu fazendo o pedido de casamento. "Já falei para as pessoas na internet e para as que trabalham comigo que eu realmente tenho muito amor por você e quero para sempre você na minha vida. Quer casar comigo?", disse ele, abrindo uma caixinha com alianças, enquanto segurava um buquê de rosas.

Os dois já haviam ficado noivos durante o Power Couple Brasil. Mas o relacionamento acabou um mês depois, em agosto, sob rumores de traição por parte de Yugnir. Mirela chegou a falar mal de Yugnir nas redes sociais.

Eles reataram e Mirela foi criticada por ter voltado com o ex.

Mirela já participou do De Férias com o Ex Celebs e Yugnir já foi noivo de Marília Mendonça.