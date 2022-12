Ex de Éder Militão, Karoline Lima é coroada 'rainha da pegação' na Farofa e alfineta em discurso

A ex de Éder Militão, Karoline Lima, foi coroada como a "rainha da pegação" na Farofa da Gkay e Viih Tube, agora grávida, passou a coroa para a influenciadora. Viih Tube causou na edição do ano passado, quando contabilizou ter beijado mais de 40 pessoas na festa.

A rainha da Farofa! Viih Tube passa a coroa para Karoline Lima pic.twitter.com/vkWdTooj4p — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 8, 2022

Karoline contou a Viih logo no primeiro dia da festa que teria ficado com "umas 20 pessoas" e nos dias seguintes do festejo, o ritmo continuou.

Entre os influencers que ela ficou estão Rodrigo Mussi e Guilherme Napolitano (ex-bbbs), Nilson Neto, Rafa Uccmann e Julia Pazzuoli.

Sempre brincalhona, Karoline disse que foi ali para aproveitar mas acabou ganhando a coroa. "Estou aqui para aproveitar, não estou morta, amor. Eu beijo na boca mesmo, pego mesmo, e quem eu não peguei faz a fila que vou pegar hoje", disparou.

"Eu fui muito julgada por estar aqui. Primeiro, por ser mãe. Segundo, por estar curtindo a Farofa ao invés de estar com a minha filha [Cecília]. Terceiro, porque eu não poderia fazer isso", disse ela após ser coroada.

"Cara, eu tenho 26 anos, eu faço tudo o que eu quero, eu pago as minhas contas e é isso.", finalizou.

Karoline é mãe de Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão. Durante os intervalos da Farofa, ela viu que o atleta da seleção e a ex-namorada Tiffany Alvares passaram a se seguir, e expôs que foi traída por ele com a moça quando ainda estava grávida.

Rendendo tanto assunto, Karoline passa a entrar na mira para reality shows.