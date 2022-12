Equipe de Marília Mendonça anuncia lançamento de 'Decretos Reais 2'

Claro que os fãs também se emocionaram com a publicação. "Pra sempre Rainha, pra sempre em todos os cantos!", disse um internauta; "Só eu me arrepiei?", questionou outra; "Não sei se eu tenho estruturas…", declarou uma terceira.

"Aquilo que um dia, pela Rainha foi decretado, nunca será apagado. Decretos Reais Vol.2! Hoje, meia-noite, em todas as plataformas de áudio. Amanhã, 9h, no Youtube", escreveram eles na legenda.

