Ex-cunhada de Felipe Neto diz que término foi 'livramento' para Bruna Gomes

Thayane Lima, ex-cunhada de Felipe Neto, mandou uma indireta sobre o término do youtuber com a influencer Bruna Gomes. O fim do relacionamento partiu dele e foi feito por meio de ligação no Natal. A ex-noiva de Luccas Neto disse que não ia comentar sobre a polêmica, mas acredita que "há coisas na vida que são livramento". "Cheguei em casa agora e meu direct está entupido de mensagens de vocês me mandando print da fofoca que está rolando, me perguntado o que eu acho. Eu não acho nada, não tenho que achar nada nessa vida", iniciou. A única coisa que eu acho é que tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não entende na hora, mas depois a gente percebe o grande livramento que é. Entendedores entenderão". Thayane e Luccas terminaram em 2018 após mais de 7 anos de relacionamento.

