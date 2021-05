Ex-BBBs Gleici e Kaysar confirmam que estão se conhecendo melhor

Por esse casal ninguém esperava! Gleici Damasceno e Kaysar Dadour estão se conhecendo melhor.

Três anos após participarem juntos do Big Brother Brasil 2018 - do qual Gleici foi campeã e Kaysar 3º colocado - os dois participaram juntos do “No Limite”.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, depois do fim das gravações de “No Limite”, pessoas próximas a Kaysar Dadour afirmam que há clima de romance no ar e Gleici está “a fim” do ator sírio.

Questionado por Hugo Gloss, Kaysar não escondeu o jogo: "Nós estamos nos conhecendo melhor, tá tudo muito legal e estamos mais conectados...".. "Tudo pode acontecer! Nós precisamos nos encontrar e conversar", disse ele ao ser sondado sobre a possibilidade de um romance.

Gleici também confirmou que há algo no ar "Estamos bem mais próximos e conversando bastante. Eu e Kaysar sempre tivemos uma ótima conexão. Ele é muito querido e uma pessoa muito incrível, mas moramos longe, também. Não é algo que descarto, mas também não posso afirmar que pode rolar um romance. Independente de qualquer coisa, temos uma grande amizade", disse.

No Instagram, Gleici também deu pistas de uma intimidade maior. O sírio postou uma foto ao lado da família, e ela comentou: “Vou aí”.

Em selfies postadas por ela, ele escreveu: “Gata demais”, e “linda!”.

No BBB18, Gleici Damasceno viveu um romance com Wagner Santiago, que terminou em 2020. Já Kaysar teve um breve envolvimento com Patrícia no reality show, mas nunca assumiu nenhum relacionamento desde que deixou o programa.