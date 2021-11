Ex-BBBs Arthur e Viih Tube estão ficando, confirma Gabi Prado

Arthur e Viih Tube eram próximos durante o programa, e a jovem, que na época namorava, dizia que considerava o rapaz como um "pai". Após o fim do namoro com Bruno Magri, a youtuber e atriz está curtindo a solteirice.

"Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", disse ela no seu podcast, "PodDarPrado".

Depois de vários rumores de que estaria rolando um affair entre Viih Tube e Arthur, ambos do Big Brother Brasil 2021, a ex-participante de "A Fazenda", Gabi Prado, confirmou que viu os dois ficando durante a viagem do grupo a Salvador.

