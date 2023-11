Ex-BBB Wagner se pronuncia após ser acusado de agressão por Gleici Damasceno

Wagner Santiago divulgou um comunicado nesta terça-feira (14) após a campeã do BBB18 e sua ex-namorada, Gleici Damasceno insinuar que ele tenha sido agressivo e abusivo durante o relacionamento dos dois.

"Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente). Foram anos de terapia para superar isso", escreveu Gleici, no Twitter. Nos comentários, internautas citaram Wagner Santiago. Depois, Gleici voltou para afirmar: "É quem vocês estão pensando SIM".

Veja o que ele respondeu na íntegra:



"Embora não possa avaliar nem julgar os gatilhos e motivações para que isso tenha vindo à tona agora, posso compreender o que ela sentiu e sente até hoje, e pelas palavras que eu disse naquele momento, dentro da mais pura sinceridade, peço perdão", declarou ele, em comunicado em seu perfil oficial no Instagram. "Quero afirmar que este tipo de comportamento que supostamente atrelaram a mim não condiz com as minhas atitudes nas minhas relações afetivas e interpessoais, e se infelizmente ocorreram traumas em relações que com o tempo passaram a ser tóxicas, peço perdão e afirmo que minha busca em ser um ser humano melhor não inclui esses traços."

"Posso afirmar que me afastei e a decisão mais acertada foi terminar uma relação totalmente desgastada, em que não existia mais nenhuma possibilidade de diálogo franco."