Ex-BBB Thelma apresenta 'É De Casa' e desabafa sobre morte de homem negro

O 'É De Casa' deste sábado (21) contou com apresentação da campeã do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, ao lado de Patrícia Poeta, Ana Furtado, Manoel Soares e Cissa Guimarães. A participação da médica - que já tem um quadro no programa - é especial devido ao Dia da Consciência Negra (20//11).

Na atração, Thelma desabafou sobre o assassinato de João Alberto, homem negro de 40 anos espancado até a morte por seguranças no Carrefour de Porto Alegre (RS). "Eu estou muito feliz de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, triste por vem mais um cidadão negro assassinado. E bem na véspera do Dia da Consciência Negra! A gente não aguenta mais esse tipo de notícia", disse ela, passando a bola para Manoel Soares.

"Ontem, eu conversei com o pai do João Aberto, foi uma conversa intensa. Ele não entendeu o que aconteceu e o porquê de tanta violência e brutalidade", completou o apresentador.



A morte que aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra levantou revolta e impulsionou as marchas contra o racismo, que já aconteciam nos anos anteriores.



Manifestações - A maioria dos manifestantes fazia o protesto pacificamente. No entanto, alguns grupos que se separaram dos demais depredaram unidades do supermercado pelo Brasil. Em São Paulo, o protesto terminou com o shopping Jardim Pamplona e o Carrefour depredados. Manifestantes chegaram a atear fogo no supermercado.