Ex-BBB Rodrigo Mussi é agredido em bar

Rodrigo Mussi usou as redes sociais para denunciar uma agressão que sofreu em uma bar, na noite deste sábado (21). O ex-BBB afirmou que o homem deu um soco na cabeça dele.

"Estava em um bar com os meus amigos agora, me diverti, coisa normal e um rapaz me agrediu. Na covardia, por trás. Deu um soco na minha cara. Aqui na cabeça, ainda mais do acidente, que não posso sofrer nada aqui. E do nada, não sei nem quem é, zero, tentou me agredir", iniciou.

"Estou em casa tranquilo. Infelizmente tem gente muito covarde no mundo, que sem motivo nenhum tentou me agredir", tranquilizou os fãs.

Em março de 2022, Rodrigo sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano e fraturas no corpo.