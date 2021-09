Ex-bbb Paulinha Leite ganha na loteria pela 49ª vez e fica milionária

O prêmio mais recente ganho pela ex-bbb foi na Lotofácil em março desse ano. No ano passado, a loira faturou R$ 45 mil na Mega Sena com outros 70 jogadores.

A ex-bbb mostrou no stories alguns detalhes do momento em que foi receber o prêmio na Caixa Econômica nessa segunda (13). Paulinha é tão sortuda que resolveu aproveitar a maré boa para abrir uma empresa especializada em fazer bolões em grupo.

